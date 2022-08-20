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38 минут назад

В российском регионе задержали троих подозреваемых в похищении и убийстве

Lenta.ru

В Тульской области задержали троих жителей поселка Заокский, которых подозревают в похищении и убийстве 47-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

В российском регионе задержали подозреваемых в похищении и убийстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело убитого обнаружили 18 августа в реке Выпрейка около населенного пункта Юдинки. Следствие считает, что 18 августа двое мужчин 39 и 40 лет приехали в дом, где жил потерпевший, избили его и погрузили в багажник. За рулем автомобиля находился их 34-летний знакомый, который отвез их к Выпрейке.

На берегу реки подозреваемые продолжили избивать мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

«По данному факту в следственном управлении СК России по Тульской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьи 105 УК ("Убийство") и статьи 126 УК ("Похищение человека")», — добавили в пресс-службе СК.

Ранее в Москве правоохранители задержали россиянина за убийство 35-летней знакомой. Отмечается, что в 2011 и 2015 году фигуранта осудили по статье 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Происшествия,Следственный комитет,
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