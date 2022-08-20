Житель Самары попытался ограбить роддом

В Самаре мужчина попытался ограбить одно из медицинских учреждений города. Об этом сообщает портал 63.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

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Инцидент произошел в ночь на 20 августа 2022 года в Куйбышевском районе. Во время патрулирования районов сотрудники ведомства получили информацию о попытке кражи в родильном отделении одной из городских больниц.