Житель Москвы перепутал укусы пчел с пулевыми ранениями из пневматического ружья, из-за чего обратился в полицию. Об этом стало известно в субботу, 20 августа.

По имеющимся данным, мужчина проживает в районе Люблино, ему 43 года. Недавно он почувствовал резкую боль в ноге и животе и предположил, что в него выстрелили из пневматического ружья. По его мнению, «стрелками» были дети, которые находились неподалеку.

Тогда москвич поспешил обратиться к правоохранителям. Оказалось, что раны потерпевшего — это укусы пчел, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».