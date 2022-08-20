В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
11 минут назад

Житель Москвы перепутал укусы пчел с пулевыми ранениями и обратился в полицию

Вечерняя Москва

Житель Москвы перепутал укусы пчел с пулевыми ранениями из пневматического ружья, из-за чего обратился в полицию. Об этом стало известно в субботу, 20 августа.

Житель Москвы перепутал укусы пчел с пулевыми ранениями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющимся данным, мужчина проживает в районе Люблино, ему 43 года. Недавно он почувствовал резкую боль в ноге и животе и предположил, что в него выстрелили из пневматического ружья. По его мнению, «стрелками» были дети, которые находились неподалеку.

Тогда москвич поспешил обратиться к правоохранителям. Оказалось, что раны потерпевшего — это укусы пчел, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

17 августа на севере Москвы произошла настоящая погоня со стрельбой. По словам представителя Росгвардии, автомобиль резко маневрировал и заезжал на тротуары. Сотрудники потребовали нарушителя остановиться и выйти из машины, но тот проигнорировал. Чтобы остановить злоумышленника, росгвардейцам пришлось применить табельное оружие.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители