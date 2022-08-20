Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Группа из четырех альпинистов перестала выходить на связь на высоте 3,5 тыс. метров. Тогда на их поиски отправились сотрудники экстренных служб. Россиян нашли днем 20 августа 2022 года в ущелье Курмычи.
«Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол, туристы от дальнейшей помощи отказались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на поиски пропавших было направлено 6 человек личного состава и одна единица техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС.
Ранее стало известно, что австралийский и канадский альпинисты были найдены мертвыми на второй по высоте горе в мире К2 в Пакистане. Гора считается сложной для восхождения, она унесла жизни по меньшей мере трех человек за последние недели.