Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: МЧС России МЧС России

Группа из четырех альпинистов перестала выходить на связь на высоте 3,5 тыс. метров. Тогда на их поиски отправились сотрудники экстренных служб. Россиян нашли днем 20 августа 2022 года в ущелье Курмычи.

«Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол, туристы от дальнейшей помощи отказались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на поиски пропавших было направлено 6 человек личного состава и одна единица техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС.