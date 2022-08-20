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2 часа назад

Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии

Газета.Ruиещё 1

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели нашли альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии
Фото: МЧС РоссииМЧС России

Группа из четырех альпинистов перестала выходить на связь на высоте 3,5 тыс. метров. Тогда на их поиски отправились сотрудники экстренных служб. Россиян нашли днем 20 августа 2022 года в ущелье Курмычи.

«Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол, туристы от дальнейшей помощи отказались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на поиски пропавших было направлено 6 человек личного состава и одна единица техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС.

Ранее стало известно, что австралийский и канадский альпинисты были найдены мертвыми на второй по высоте горе в мире К2 в Пакистане. Гора считается сложной для восхождения, она унесла жизни по меньшей мере трех человек за последние недели.

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