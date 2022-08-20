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1 час назад

Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве

Майк Габриелян

Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Кузьминского суда Москвы, информирует РИА Новости.

«Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - сказали в суде.

Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.

В Москве задержали главного нарколога Минздрава

Евгений Брюн являлся главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Его задержали накануне после допроса в полиции. По данным СМИ речь может идти тендерах на поставку тест-систем и «скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».

Происшествия,Видео,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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