Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Кузьминского суда Москвы, информирует РИА Новости.

«Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - сказали в суде.

Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.