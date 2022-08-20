Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Кузьминского суда Москвы, информирует РИА Новости.
«Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - сказали в суде.
Максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.
Евгений Брюн являлся главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Его задержали накануне после допроса в полиции. По данным СМИ речь может идти тендерах на поставку тест-систем и «скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».