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1 час назад

Названа цель атак украинских беспилотников на Крым

Lenta.ru

Названа цель атак украинских беспилотников на Крым. Об этом говорится в Telegram-канале советника главы полуострова по информационной политике Олега Крючкова.

«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», — написал он.

По его словам, лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а также сообщать в соответствующие ведомства о всех подозрительных личностях, фактах и находках.

Беспилотник над штабом ЧФ в Севастополе сбит постом воздушной обороны флота

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе. «Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — призвал он.

Происшествия,Видео,Олег Крючков,Михаил Развожаев,
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