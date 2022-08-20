Названа цель атак украинских беспилотников на Крым. Об этом говорится в Telegram-канале советника главы полуострова по информационной политике Олега Крючкова.
«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», — написал он.
По его словам, лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а также сообщать в соответствующие ведомства о всех подозрительных личностях, фактах и находках.
Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе. «Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — призвал он.