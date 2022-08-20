Беспилотник над штабом Черноморского флота в Севастополе сбит постом воздушной обороны флота, сообщил в субботу в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Отработал ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", - написал губернатор.

В субботу губернатор Севастополя сообщил, что штаб Черноморского флота подвергся атаке с применением беспилотника, жертв нет. Подходы и подъезды к штабу перекрыты полицией. Власти попросили жителей города по возможности находиться дома.