Система противовоздушной обороны (ПВО) утром сработала в Западном Крыму, цель поражена, пострадавших и повреждений нет.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал Аксенов.
Как сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, утром пост воздушной обороны Черноморского флота сбил БПЛА над штабом флота. Повреждений нет.