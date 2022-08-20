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1 час назад

В Западном Крыму сработала система ПВО

ТАССиещё 9

Система противовоздушной обороны (ПВО) утром сработала в Западном Крыму, цель поражена, пострадавших и повреждений нет.

В Западном Крыму сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал Аксенов.

Как сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, утром пост воздушной обороны Черноморского флота сбил БПЛА над штабом флота. Повреждений нет.

Происшествия,Михаил Развожаев,Сергей Аксенов,
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