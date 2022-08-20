Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Штаб Черноморского флота в субботу подвергся атаке с применением беспилотника, жертв нет.
Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Нахожусь в штабе [Черноморского] флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - написал Развожаев.
Губернатор Севастополя попросил жителей оставаться дома.
"Все службы на месте, работаем. Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома", - написал он.