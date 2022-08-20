Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине

Шесть человек стали бить в барабаны и пытались вырвать микрофон из рук одного из организаторов. После вмешательства правоохранительных органов показ фильма был продолжен. При этом один из активистов заявил, что его ударили по лицу. Полиция начала расследование в отношении самих участников Óstov Collective, заподозрив их в покушении на нанесение телесных повреждений. Отмечается, что во время трансляции присутствовали официальные лица.