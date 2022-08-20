Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине

В ФРГ проукраинские активисты подрались во время показа кинокартины известного американского режиссера Оливера Стоуна, сообщает Spiegel.
Лента «Украина в огне» посвящена Майдану. Инцидент случился на кинофестивале «globaLE» в Лейпциге. Члены немецко-украинской группы художников Óstov Collective подвергли критике якобы пророссийскую позицию Стоуна и устроили стычку с организаторами, пытаясь помешать мероприятию.
Шесть человек стали бить в барабаны и пытались вырвать микрофон из рук одного из организаторов. После вмешательства правоохранительных органов показ фильма был продолжен. При этом один из активистов заявил, что его ударили по лицу. Полиция начала расследование в отношении самих участников Óstov Collective, заподозрив их в покушении на нанесение телесных повреждений. Отмечается, что во время трансляции присутствовали официальные лица.
«Украина в огне» посвящена, в частности, исторической подоплеке протестов на Майдане в конце 2013 — начале 2014 года. В фильме говорится, что протесты были «на самом деле» государственным переворотом, спланированным и организованным националистическими группами и Госдепартаментом США.