В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
45 минут назад

Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине

Елена Прошина

В ФРГ проукраинские активисты подрались во время показа кинокартины известного американского режиссера Оливера Стоуна, сообщает Spiegel.

Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине
Фото: РамблерРамблер

Лента «Украина в огне» посвящена Майдану. Инцидент случился на кинофестивале «globaLE» в Лейпциге. Члены немецко-украинской группы художников Óstov Collective подвергли критике якобы пророссийскую позицию Стоуна и устроили стычку с организаторами, пытаясь помешать мероприятию.

Шесть человек стали бить в барабаны и пытались вырвать микрофон из рук одного из организаторов. После вмешательства правоохранительных органов показ фильма был продолжен. При этом один из активистов заявил, что его ударили по лицу. Полиция начала расследование в отношении самих участников Óstov Collective, заподозрив их в покушении на нанесение телесных повреждений. Отмечается, что во время трансляции присутствовали официальные лица.

«Украина в огне» посвящена, в частности, исторической подоплеке протестов на Майдане в конце 2013 — начале 2014 года. В фильме говорится, что протесты были «на самом деле» государственным переворотом, спланированным и организованным националистическими группами и Госдепартаментом США.

Происшествия,Оливер Стоун,Госдеп США,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители