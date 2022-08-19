Пилоты проспали заход самолета на посадку

Во время перелёта из Кении в Эфиопию два пилота «Эфиопских авиалиний» проспали посадку. Об этом сообщает авиационный новостной сайт Aviation Herald.

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По имеющимся данным, оба пилота поставили самолёт на автопилот и заснули. В этот момент пассажирский лайнер находился на высоте около 11 тысяч метров. Попытки диспетчеров связаться с пилотами не помогли, и самолёт пролетел мимо аэропорта.

К счастью, катастрофы удалось избежать. Когда Боинг пролетел мимо пункта назначения, пилотов всё-таки смог разбудить включившийся сигнал тревоги. Пилотам удалось развернуть самолёт и совершить удачную посадку, в результате происшествия никто не пострадал.