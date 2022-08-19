Брюн отказался признать вину в мошенничестве

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не признает вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, члены которой посетили врача в одном из ИВС столицы.

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"Брюн рассказал наблюдателям, что был задержан накануне после допроса в УВД по ЮВАО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает", - сказали в ОНК.

По данным наблюдателей, Брюн содержится в одной камере с подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений. Согласно законодательству, фигурантов дела о ненасильственных преступлениях нельзя держать вместе с подозреваемыми в насильственных противоправных деяниях.

"Брюн заявил, что претензий к условиям содержания не имеет и на здоровье не жалуется. Суд изберет ему меру пресечения 20 августа", - отметили в ОНК.

Ранее сообщалось, что бывший главный нарколог проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанному с тендерами на поставку тест-систем.