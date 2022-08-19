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1 час назад

Очевидцы сообщили о работе ПВО в Евпатории

Lenta.ru

Жители Евпатории сообщили о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Евпатория ЧП».

Очевидцы сообщили о работе ПВО в Евпатории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, как ракета, предположительно системы ПВО, направляется в воздух, после чего слышен характерный звук взлета снарядов.

Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале также написал о предположительном срабатывании системы ПВО.

«Крым под надежной защитой», — добавил он.

Ранее стало известно о срабатывании систем ПВО в Керчи. Тогда об этом сообщил Олег Крючков также отметив, что опасности для жителей города нет.

Происшествия,Олег Крючков,
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