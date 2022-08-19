В Москве задержан главный нарколог России

В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщают «Известия».

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По данным издания, помимо Брюна задержаны еще четыре человека, в том числе его коллегу по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимира Якушева. Их всех подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

Предполагается, что Брюн и его подельники организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, используя с этой целью сеть аффилированных компаний.