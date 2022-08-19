Российского бизнесмена заподозрили в поджоге могилы Романовых

Православного бизнесмена Василия Бойко-Великого, основателя компании «Рузское молоко», заподозрили в поджоге могилы Романовых в Поросенковом логе в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин.

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По его словам, это уже второй случай осквернения могилы, где были погребены останки расстрелянных в Ипатьевском доме российского императора Николая II Романова, его супруги Александры Федоровны, детей и слуг. Предыдущий случился в декабре 2021 года — водитель машины с буром и его сопровождающий заявили, что работы ведутся по распоряжению Бойко-Великого. Новый инцидент на мемориале произошел в мае 2022 года.

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«Декабрьские события имели продолжение. 3 мая на территории [объекта культурного наследия Поросенков лог] произошел поджог. МЧС провело свои экспертизы и черным по белому написало: поджог», — рассказал «Ленте.ру» Коровин.

Он отметил, что, несмотря на заключение МЧС, полиция не стала возбуждать даже административного дела.

Гендиректор благотворительного фонда добавил, что руководство уже подало заявление в суд на бизнесмена и сотрудников полиции, отказавшихся заниматься расследованием осквернения могилы. В действиях Бойко-Великого в фонде усматривают признаки статьи 243 УК («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Дозвониться до Бойко-Великого не удалось. Редакция «Ленты.ру» отправила запрос в компанию «Рузское Молоко» и Русский культурно-просветительный фонд имени Святого Василия Великого, директором которого является жена бизнесмена Анна Бойко-Великая.

Бизнесмен Бойко-Великий известен как сторонник ряда конспирологических теорий, среди которых — связь штрих-кодов на упаковке товаров с печатью Сатаны и теория о том, что найденные в Поросенковом логе в 1991 и 2007 годах останки не принадлежат членам царской семьи, а истинные мощи причисленных к лику святых членов монаршего дома были погребены в Ганиной яме.