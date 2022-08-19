В Москве задержан главный нарколог России Евгений Брюн по подозрению в мошенничестве и растрате. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
На допросе находятся еще четыре человека, в числе которых коллега Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.
По данным следствия, они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.
Задержание Брюна по делу о мошенничества также подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, по итогам допроса будет решаться вопрос о мере пресечения.