В Москве задержан главный нарколог России Евгений Брюн по подозрению в мошенничестве и растрате. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

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На допросе находятся еще четыре человека, в числе которых коллега Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев.

По данным следствия, они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.