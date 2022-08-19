В Москве голый мужчина ударил фельдшера скорой помощи

В Москве голый мужчина напал на сотрудников скорой медицинской помощи. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Москва с огоньком.

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На ролике видно, как обнаженный мужчина средних лет прогуливается неподалеку от проезжей части. Рядом с россиянином находились две женщины-фельдшера, которые прибыли, чтобы оказать ему помощь и отвезти в больницу.

В какой-то момент мужчина вышел на пешеходный переход и перегородил проезд приближающимся автомобилям. Когда одна женщина попыталась увести его с проезжей части, он ударил ее по лицу, отчего россиянка упала на землю.