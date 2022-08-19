В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
21 минуту назад

В деле Хачатуряна могут появиться две новые статьи обвинения

Елена Прошина

Адвокат Алексей Липцер заявил, что убитому собственными дочерьми Михаилу Хачатуряну могут посмертно предъявить обвинения по двум новым статьям. Об этом сообщает РИА «Новости».

В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что прокуратура вернула дело на доследование и «рекомендовала рассмотреть вопрос о дополнительной квалификации: о причинении тяжкого вреда здоровью и о доведении одной из девушек до попытки самоубийства». Кроме того, прокуратура отказалась утвердить по делу обвинительное заключение.

В мае Следственный комитет России завершил расследование посмертного уголовного дела в отношении Хачатуряна. Помимо обвинений в истязании над дочерьми и сексуальном насилии, в окончательную редакцию обвинения добавились эпизоды о распространении порнографии.

Громкое убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года в Москве. По версии следствия, мужчину зарезали собственные дочери. Троих сестёр арестовали и поместили в СИЗО, после чего меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». В ходе следствия Суд признал, что отец причинял девушкам «физические и психические страдания», но это было рассмотрено лишь как смягчающее обстоятельство.

Ранее адвокат сестер Хачатурян Мари Давтян заявила, что единственным правильным приговором в деле об убийстве Михаила Хачатуряна будет оправдание.

Происшествия,Михаил Хачатурян,Мари Давтян,Алексей Липцер,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители