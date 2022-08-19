В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения

Адвокат Алексей Липцер заявил, что убитому собственными дочерьми Михаилу Хачатуряну могут посмертно предъявить обвинения по двум новым статьям. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Сообщается, что прокуратура вернула дело на доследование и «рекомендовала рассмотреть вопрос о дополнительной квалификации: о причинении тяжкого вреда здоровью и о доведении одной из девушек до попытки самоубийства». Кроме того, прокуратура отказалась утвердить по делу обвинительное заключение.

В мае Следственный комитет России завершил расследование посмертного уголовного дела в отношении Хачатуряна. Помимо обвинений в истязании над дочерьми и сексуальном насилии, в окончательную редакцию обвинения добавились эпизоды о распространении порнографии.

Громкое убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года в Москве. По версии следствия, мужчину зарезали собственные дочери. Троих сестёр арестовали и поместили в СИЗО, после чего меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». В ходе следствия Суд признал, что отец причинял девушкам «физические и психические страдания», но это было рассмотрено лишь как смягчающее обстоятельство.