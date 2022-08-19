У пассажира украли дорогие часы во время досмотра в Шереметьево

В Шереметьево при прохождении пункта досмотра у пассажира украли часы за 330 тысяч рублей. Вора задержали во время посадки в самолет. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Согласно видео с камер, при прохождении пункта досмотра его сотрудники попросили мужчину снять наручные часы. Он положил их в лоток, который поставил на ленту рентгеновского сканера, а сам прошел через металлоискатель. Затем его попросили открыть сумку с ноутбуком и показать ПК. После этого мужчину попросили еще раз пропустить через сканер компьютер. В это время его часы доехали к концу ленты и сотрудники воздушной гавани, посчитав, что они принадлежат другому пассажиру, предложили забрать их ему из лотка. Мужчина, оказавшийся 55-летним жителем Дагестана, опровергать ничего не стал, забрав аксессуар.
Пассажир, не сумевший найти свои часы, обратился в линейное управление МВД России в аэропорту и написал заявление. Сумма ущерба составила 330 тысяч рублей. Сотрудники транспортной полиции смогли по камерам установить подозреваемого.
«Им удалось по горячим следам выявить злоумышленника во время посадки в самолет и доставить в дежурную часть линейного подразделения. Мужчина сознался в содеянном и вернул часы», — говорится в сообщении.
В отношении жителя Дагестана возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.