У пассажира украли дорогие часы во время досмотра в Шереметьево

Согласно видео с камер, при прохождении пункта досмотра его сотрудники попросили мужчину снять наручные часы. Он положил их в лоток, который поставил на ленту рентгеновского сканера, а сам прошел через металлоискатель. Затем его попросили открыть сумку с ноутбуком и показать ПК. После этого мужчину попросили еще раз пропустить через сканер компьютер. В это время его часы доехали к концу ленты и сотрудники воздушной гавани, посчитав, что они принадлежат другому пассажиру, предложили забрать их ему из лотка. Мужчина, оказавшийся 55-летним жителем Дагестана, опровергать ничего не стал, забрав аксессуар.