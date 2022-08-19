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1 час назад

Мосгорсуд ужесточил приговор девелоперу Альберту Худояну

Говорит Москва

Экс-глава Optima Development вместо шести лет проведёт в колонии восемь.

Мосгорсуд ужесточил приговор девелоперу Альберту Худояну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он должен выплатить штраф в миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. На столько же увеличили срок наказания подельнику Худояна — гендиректору компании «Авиасити» Сергею Коноплёву. Он должен будет провести в колонии пять лет и выплатить штраф 400 тыс. рублей.

Худоян был задержан в 2019 году. Его обвинили в хищении трёх земельных участков на Ленинградском проспекте. Сумма ущерба оценивалась в 4 млрд 200 млн руб. Незаконными сделками занималась компания «Авиасити».

Происшествия,Альберт Худоян,Сергей Коноплев,Мосгорсуд,
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