Мосгорсуд ужесточил приговор девелоперу Альберту Худояну

Также он должен выплатить штраф в миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. На столько же увеличили срок наказания подельнику Худояна — гендиректору компании «Авиасити» Сергею Коноплёву. Он должен будет провести в колонии пять лет и выплатить штраф 400 тыс. рублей.