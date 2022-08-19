Пенсионер заказал похищение родного брата и его жены ради имущества

Московская полиция задержала 68-летнего екатеринбуржца, который заказал похищение брата и его жены. Как сообщает «Лента.ру», официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, пенсионер собирался угрозами заполучить имущество своего родственника.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации ведомства, пенсионер хотел найти людей, которые бы напали на супружескую пару и доставили бы их в Москву. Полиция узнала о планах мужчины и организовала подставное похищение, чтобы он был уверен, что все идет согласно его задумке.

Когда супружескую пару доставили в офис в Сигнальном районе столицы, екатеринбуржец начал требовать от похищенных имущество. В этот момент в помещение ворвались полицейские, которые провели задержание злоумышленника.