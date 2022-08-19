Пенсионер заказал похищение родного брата и его жены ради имущества

Московская полиция задержала 68-летнего екатеринбуржца, который заказал похищение брата и его жены. Как сообщает «Лента.ру», официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, пенсионер собирался угрозами заполучить имущество своего родственника.
По информации ведомства, пенсионер хотел найти людей, которые бы напали на супружескую пару и доставили бы их в Москву. Полиция узнала о планах мужчины и организовала подставное похищение, чтобы он был уверен, что все идет согласно его задумке.
Когда супружескую пару доставили в офис в Сигнальном районе столицы, екатеринбуржец начал требовать от похищенных имущество. В этот момент в помещение ворвались полицейские, которые провели задержание злоумышленника.
В Следственном комитете России отметили, что «похитителям» в лице сотрудников полиции мужчина заплатил по 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о похищении, мужчину поместили под стражу.