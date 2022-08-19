Работника аэропорта задело винтом Ан-24 в ХМАО

Агент службы наземного обслуживания самолета получил повреждения винтом Ан-24 в аэропорту города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. От полученных травм он умер на месте происшествия, сообщили в пятницу в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, в 13:48 (11:48 мск) 19 августа в аэропорту города Белоярский в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании Utair агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм потерпевший скончался на месте", - сказано в сообщении.
По данному происшествию Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проверку организовала также и Сургутская транспортная прокуратура.