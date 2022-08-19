Работника аэропорта задело винтом Ан-24 в ХМАО

Агент службы наземного обслуживания самолета получил повреждения винтом Ан-24 в аэропорту города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. От полученных травм он умер на месте происшествия, сообщили в пятницу в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.