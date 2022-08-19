Пермяк получил полмиллиона после пыток в полиции

Роман Костарев из Нытвы Пермского края получил от Минфина РФ 500 тысяч рублей компенсации за то, что его пытали полицейские, выбивая признание. Силовики еще в 2019 году задержали мужчину и заставили признаться в краже сотовых телефонов.