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15 минут назад

Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников

Lenta.ru

Граничащий с Украиной российский регион — Курскую область — атаковали с беспилотников. Аппараты сбросили пять бомб, пострадал один человек. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает Baza в своем Telegram.

Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников
Фото: Пресс-служба губернатора Курской областиПресс-служба губернатора Курской области

По данным канала, первая атака была произведена 18 августа около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе. Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата сбросили на территорию России три снаряда. В результате пострадал один пограничник.

Через несколько часов беспилотники вернулись в хутор. Два аппарата сбросили две бомбы, которые повредили четыре автомобиля.

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