Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников

Граничащий с Украиной российский регион — Курскую область — атаковали с беспилотников. Аппараты сбросили пять бомб, пострадал один человек. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает Baza в своем Telegram.

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области Пресс-служба губернатора Курской области

По данным канала, первая атака была произведена 18 августа около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе. Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата сбросили на территорию России три снаряда. В результате пострадал один пограничник.