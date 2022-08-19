Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников

Граничащий с Украиной российский регион — Курскую область — атаковали с беспилотников. Аппараты сбросили пять бомб, пострадал один человек. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает Baza в своем Telegram.
По данным канала, первая атака была произведена 18 августа около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе. Уточняется, что три беспилотных летательных аппарата сбросили на территорию России три снаряда. В результате пострадал один пограничник.
Через несколько часов беспилотники вернулись в хутор. Два аппарата сбросили две бомбы, которые повредили четыре автомобиля.