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31 минуту назад

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Алиса Селезнёва

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, существует вероятность формирования смерчей на участке Магри - Веселое. Об этом сообщила администрация города.

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным администрации, в Сочи сегодня ожидается сильный дождь, вероятна гроза и усиление ветра до 14 м/с.

«В соответствии со штормовым предупреждением до конца суток 19 августа на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», - отмечается в сообщении на сайте мэрии.

В МЧС призвали жителей и гостей курорта внимательно отнестись к предупреждению, в случае усиления ветра укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, а на открытой местности в яме или овраге, плотно прижавшись к земле. При этом оборвавшиеся электропровода представляют смертельную опасность. Необходимо остерегаться и деревьев, рекламных щитов, недостроенных строений.

В свою очередь спасатели пляжа «Ривьера» сообщили РИА Новости, что пока купаться можно, шторма нет, как и смерчей. По информации спасателей, волнение моря не превышает двух баллов, работа развлекательных объектов продолжается в штатном режиме.

23 июля смерч образовался в селе Небуг неподалеку от Туапсе, вышел на берег и разрушил местное кафе. Жертв и пострадавших не было. 25 июля отдыхающие под Геленджиком увидели сразу два смерча, которые располагались рядом друг с другом. До берега они не дошли, рассеявшись по пути.

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