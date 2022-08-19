В Дагестане в перестрелке ранили заместителя имама и сельского депутата

В Дагестане во время стрельбы ранили четверых человек. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает ТАСС.
Стрельба произошла в селе Алмак Казбековского района. Среди раненых заместитель имама мечети, сельский депутат, местный житель и бывший подполковник полиции.
Известно, что полицейский находится в реанимации. Его хотят перевезти санитарной авиацией в Махачкалу.
«Причина стрельбы — сельская, скажем так, оппозиция, которая мешает работе администрации», — заявил глава села агентству.
Ранее стало известно, что в Московской области неизвестный расстрелял 18-летнюю жительницу столицы на даче.