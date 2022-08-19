В аэропорту в Калифорнии столкнулись два самолета

При столкновении двух небольших самолетов во время захода на посадку в аэропорту американского города Уотсонвилль (штат Калифорния) в четверг погибли по меньшей мере два человека, сообщила The Washington Post со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

По его информации, на борту двухмоторного Cessna 340 находились два человека, в то время как на борту одномоторного Cessna 152 был только пилот. Представители городской администрации сообщили о нескольких погибших, однако не известно, есть ли выжившие, передает ТАСС.