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50 минут назад

В аэропорту в Калифорнии столкнулись два самолета

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

При столкновении двух небольших самолетов во время захода на посадку в аэропорту американского города Уотсонвилль (штат Калифорния) в четверг погибли по меньшей мере два человека, сообщила The Washington Post со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

В аэропорту в Калифорнии столкнулись два самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, на борту двухмоторного Cessna 340 находились два человека, в то время как на борту одномоторного Cessna 152 был только пилот. Представители городской администрации сообщили о нескольких погибших, однако не известно, есть ли выжившие, передает ТАСС.

Издание отмечает, что из людей, находившихся на земле, никто не пострадал.

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