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40 минут назад

Три человека пострадали при попытке остановить вора в магазине

Елена Прошина

В Подмосковье госпитализировали трех человек после попытки ими задержать магазинного вора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Три человека пострадали при попытке остановить вора в магазине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Озерной в Сергиевом-Посаде. Злоумышленник украл в нем бутылку шампанского, но на выходе из универмага его попытался остановить 27-летний покупатель, которого вор несколько раз пырнул ножом.

После этого он вышел на улицу и нанес «колото-резаные ранения» 42-летней женщине и 32-летнему мужчине, сделавшим ему замечание и попытавшимся задержать. Всех пострадавших госпитализировали в больницу, а злоумышленник скрылся с места преступления. Однако позже его задержали сотрудники полиции и Росгвардии. При осмотре у подозреваемого изъяли нож.

На данный момент в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о разбое. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия,Росгвардия,
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