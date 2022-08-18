В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов

Илья Родин

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях пожара на складе боеприпасов в населенном пункте Тимоново. Он подчеркнул, что местные жители не пострадали.

«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет»,- уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, власти округа принимают необходимые меры для обеспечения безопасности сельчан. В частности, проведена эвакуация населения из ближайших населенных пунктов Солоти и Тимоново.

Названы первые версии взрывов на аэродроме в Крыму

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Вячеслав Гладков рассказал ранее о возгорании на складе в районе Старой Нелидовки. Он подчеркнул, что население и жилой фонд не пострадали в результате инцидента.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители