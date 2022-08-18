Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях пожара на складе боеприпасов в населенном пункте Тимоново. Он подчеркнул, что местные жители не пострадали.

«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет»,- уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, власти округа принимают необходимые меры для обеспечения безопасности сельчан. В частности, проведена эвакуация населения из ближайших населенных пунктов Солоти и Тимоново.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.