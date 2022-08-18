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37 минут назад

Пожары в Рязанской области показали из космоса

Елена Прошина

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожара в Рязанской области. Об этом сообщает РБК.

Пожары в Рязанской области показали из космоса
Фото:  ГУ МЧС России по Рязанской области ГУ МЧС России по Рязанской области

Пламя распространилось на площадь в 181 га, в том числе горят заповедники. Кроме того, пожары вызвали смог в Москве, поэтому жителям столицы рекомендуют надевать на улице маски.

Роскосмос

31 июля в Рязанской области начался лесной пожар. Его площадь достигала 0,2 гектара, а на следующий день запах гари и дыма добрался до Рязани. Причиной возникшего пожара власти назвали сухую грозу.

17 августа смог от непрекращающихся пожаров дошёл и до Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что для оказания помощи в тушении пожара в Рязанскую область направили спасателей и технику, в том числе три вертолета.

Происшествия,Сергей Собянин,Роскосмос,
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