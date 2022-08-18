Пожары в Рязанской области показали из космоса

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожара в Рязанской области. Об этом сообщает РБК.

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области ГУ МЧС России по Рязанской области

Пламя распространилось на площадь в 181 га, в том числе горят заповедники. Кроме того, пожары вызвали смог в Москве, поэтому жителям столицы рекомендуют надевать на улице маски.

Роскосмос

31 июля в Рязанской области начался лесной пожар. Его площадь достигала 0,2 гектара, а на следующий день запах гари и дыма добрался до Рязани. Причиной возникшего пожара власти назвали сухую грозу.