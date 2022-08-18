Лесные пожары подобрались вплотную к Москве — в Балашихе уже горит сухая трава. Кадры очевидцев с места публикуют в социальной сети «ВКонтакте».

Возгорание произошло в микрорайоне Авиаторов неподалеку от Горенского лесничества около 16:50. На видеозаписи открытого огня нет, видно только серый дым.

Дополнение: пресс-служба администрации Балашихи сообщила, что спасатели остановили возгорание травы, угроза распространения огня на лес предотвращена. В настоящее время момент на территории проходит проливка.

Ранее в МЧС России предупредили, что с 19 по 22 августа в Подмосковье прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Из-за сильной жары действует ограничение на посещение лесов, а также запрет на въезд в них транспортных средств.