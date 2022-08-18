В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
40 минут назад

Лесные пожары подобрались вплотную к Москве

Lenta.ru

Лесные пожары подобрались вплотную к Москве — в Балашихе уже горит сухая трава. Кадры очевидцев с места публикуют в социальной сети «ВКонтакте».

Возгорание произошло в микрорайоне Авиаторов неподалеку от Горенского лесничества около 16:50. На видеозаписи открытого огня нет, видно только серый дым.

Москвичей предупредили о запахе гари в четверг

Дополнение: пресс-служба администрации Балашихи сообщила, что спасатели остановили возгорание травы, угроза распространения огня на лес предотвращена. В настоящее время момент на территории проходит проливка.

Ранее в МЧС России предупредили, что с 19 по 22 августа в Подмосковье прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Из-за сильной жары действует ограничение на посещение лесов, а также запрет на въезд в них транспортных средств.

В то же время, спасатели считают, что угрозы повторения ситуации с сильным смогом, которая наблюдалась в Москве в 2010 году, нет.

Происшествия,Видео,МЧС России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители