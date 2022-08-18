Убивший туриста из РФ житель Абхазии сбежал из психбольницы

Приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство туриста из России Андрея Кабанова житель Абхазии Даур Джинджолия сбежал из психиатрической больницы, в которой проходил принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Отмечается, что осужденный проходил принудительное лечение в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз в Республиканской специализированной психиатрической больнице.
«Даур Джинджолия Васильевич совершил побег из-под стражи 15 августа примерно в промежутке между шестью и семью часами утра, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны отделения», — говорится в сообщении.
В настоящий момент прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в его отношении по статье о побеге из места лишения свободы, из-под ареста или стражи.
Напомним, что 12 июля 2017 года в результате разбойного нападения в селе Приморское скончался россиянин Андрей Кабанов. Он отдыхал вместе с семьей на пляже, когда к ним подошли братья Даур и Адгур Джинджолия и начали требовать денег. Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался в больнице.