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1 час назад

Убивший туриста из РФ житель Абхазии сбежал из психбольницы

Елена Прошина

Приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство туриста из России Андрея Кабанова житель Абхазии Даур Джинджолия сбежал из психиатрической больницы, в которой проходил принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Убивший туриста из РФ житель Абхазии сбежал из психбольницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что осужденный проходил принудительное лечение в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз в Республиканской специализированной психиатрической больнице.

«Даур Джинджолия Васильевич совершил побег из-под стражи 15 августа примерно в промежутке между шестью и семью часами утра, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны отделения», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в его отношении по статье о побеге из места лишения свободы, из-под ареста или стражи.

Появились кадры жестокого избиения российского туриста в Абхазии

Напомним, что 12 июля 2017 года в результате разбойного нападения в селе Приморское скончался россиянин Андрей Кабанов. Он отдыхал вместе с семьей на пляже, когда к ним подошли братья Даур и Адгур Джинджолия и начали требовать денег. Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался в больнице.

Происшествия,Даур Джинджолия,Андрей Кабанов,
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