Убивший туриста из РФ житель Абхазии сбежал из психбольницы

Приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство туриста из России Андрея Кабанова житель Абхазии Даур Джинджолия сбежал из психиатрической больницы, в которой проходил принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

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Отмечается, что осужденный проходил принудительное лечение в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз в Республиканской специализированной психиатрической больнице.

«Даур Джинджолия Васильевич совершил побег из-под стражи 15 августа примерно в промежутке между шестью и семью часами утра, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны отделения», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в его отношении по статье о побеге из места лишения свободы, из-под ареста или стражи.