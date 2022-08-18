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55 минут назад

Глава МЧС рассказал о ситуации с пожарами под Рязанью

Москва24

Сил на тушении пожара в Рязанской области достаточно, работы будут идти круглые сутки, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МЧС рассказал о ситуации с пожарами под Рязанью
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня ночью будут продолжаться тактические действия, которые будут проводиться по этому лесному пожару непосредственно", – сказал он, добавив, что на тушении, кроме наземной группировки, работает 12 воздушных судов.

Куренков отметил, что тушение лесного пожара могут усложнить порывы ветра.

"Ситуация погодная усложняется – в ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду. Ситуация непростая, но мы делаем все необходимое, чтобы локализовать", – пояснил он.

Глава МЧС порекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.

На следующий день, 18 августа, прибыли на помощь пожарным и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. В частности, в ликвидации возгораний задействовали пожарно-спасательный комплекс "Водолей".

Происшествия,Александр Куренков,Сергей Собянин,МЧС России,Правительство Москвы,
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