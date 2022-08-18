Россиянин обманул позвонившего ему мошенника

Житель Екатеринбурга рассказал, как он обманывал позвонившего ему мошенника. Об этом сообщает портал Е1.

Мужчина по имени Евгений пояснил, что решил разговаривать со злоумышленником, притворяясь, будто он не понимает, что ему предлагают делать.

«Мошенник мне начал говорить, что к моему мобильному банку привязан левый номер и поступают заявки от моего имени. Говорит: «Войдите в свой личный кабинет». Потом: «Нажмите на любую карту и скажите мне номер карты». Я начал якобы тупить, говорю: «Здесь номер счета, номера карты нет», — поделился Евгений.

Так мошенник около получаса доходчиво объяснял жертве все алгоритмы действий, одновременно пытаясь узнать номер карты. Мужчина же утверждал, что у него на счету все равно нет денег, и на каждое предложение в ответ говорил, что намерен обратиться в банк.

При этом неизвестный старался говорить с Евгением вежливо, но в конце беседы начал раздражаться и даже использовать нецензурную брань. В результате он даже сорвался, грубо сказав, что давно устал от мужчины и хотел прекратить разговор еще на десятой минуте.