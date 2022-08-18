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20 минут назад

Россиянин полчаса разговаривал с мошенником и довел его до срыва

Газета.Ru

Житель Екатеринбурга рассказал, как он обманывал позвонившего ему мошенника. Об этом сообщает портал Е1.

Россиянин обманул позвонившего ему мошенника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина по имени Евгений пояснил, что решил разговаривать со злоумышленником, притворяясь, будто он не понимает, что ему предлагают делать.

«Мошенник мне начал говорить, что к моему мобильному банку привязан левый номер и поступают заявки от моего имени. Говорит: «Войдите в свой личный кабинет». Потом: «Нажмите на любую карту и скажите мне номер карты». Я начал якобы тупить, говорю: «Здесь номер счета, номера карты нет», — поделился Евгений.

Так мошенник около получаса доходчиво объяснял жертве все алгоритмы действий, одновременно пытаясь узнать номер карты. Мужчина же утверждал, что у него на счету все равно нет денег, и на каждое предложение в ответ говорил, что намерен обратиться в банк.

При этом неизвестный старался говорить с Евгением вежливо, но в конце беседы начал раздражаться и даже использовать нецензурную брань. В результате он даже сорвался, грубо сказав, что давно устал от мужчины и хотел прекратить разговор еще на десятой минуте.

«В конце он пожелал удачи и положил трубку», — заключил житель Екатеринбурга.

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