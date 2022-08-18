В Казахстане мужчина жестоко избил девушку, чтобы с ней познакомиться

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении девушки, сообщает МВД Республики Казахстан в своем Telegram-канале.
36-летний мужчина, находясь на территории садоводческого общества в Медеуском районе, без всякой причины напал на 28-летнюю девушку. У нее сильно повреждено лицо, рассечена бровь.
Подозреваемый рассказал, что хотел познакомиться с девушкой, однако по неизвестной ему причине напал на нее. Мужчина утверждает, что он не был пьяным, свой поступок он объяснить не может.
Девушке были нанесены несколько ударов, после чего подозреваемый убежал.
Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.