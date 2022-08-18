В Казахстане мужчина жестоко избил девушку, чтобы с ней познакомиться

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении девушки, сообщает МВД Республики Казахстан в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram Telegram

36-летний мужчина, находясь на территории садоводческого общества в Медеуском районе, без всякой причины напал на 28-летнюю девушку. У нее сильно повреждено лицо, рассечена бровь.

Подозреваемый рассказал, что хотел познакомиться с девушкой, однако по неизвестной ему причине напал на нее. Мужчина утверждает, что он не был пьяным, свой поступок он объяснить не может.

Девушке были нанесены несколько ударов, после чего подозреваемый убежал.