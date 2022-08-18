Генпрокуратура сообщила о хищении почти 1 млрд рублей из средств на нацпроекты

Генпрокуратура России рассказала о хищении более 900 млн рублей из средств для реализации нацпроектов в 77 регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

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По информации издания, Генпрокуратура возбудила 406 уголовных дел, направила иски в гражданские суды на 500 млн рублей, а также вместе с Росфинмониторингом предотвратила хищение еще около 300 млн рублей и выявила сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 млн рублей.

Отмечается, что эти бюджетные средства были выделены на такие проекты, как «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Образование» и другие.

«По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — сказал представитель госоргана Андрей Иванов.