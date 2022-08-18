Российского подростка задержали за убийство собутыльника молотком

По данным следствия, вечером 15 августа на автобусной остановке юноша познакомился с мужчиной, который пил спиртное. Новый знакомый предложил подростку присоединиться к нему и выпить вместе у него в гостях, тот согласился. Дома между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый достал из шкафа молоток и избил им собутыльника по голове, после чего закрыл дверь на навесной замок и скрылся. На следующее утро тело погибшего обнаружила женщина, у которой тот снимал дом.