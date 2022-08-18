В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

За кражу ножниц и еды пермяка осудили на 6 лет

Ura.Ru

Серийный вор из Пермского края проведет в тюрьме 6 лет. Мужчина попался после кражи инструментов для груминга из зоомагазина в Кунгуре (Пермский край). О преступлениях 45-летнего пермяка сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Пермяка осудили на 6 лет за кражу ножниц и еды
Фото: CC0 / Public Domain /CC0 / Public Domain /

«В марте 2021 года мужчина гвоздодером отогнул оконную раму зоомагазина и похитил оттуда инструменты для груминга животных и деньги, ущерб составил более 116 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что этот же мужчина причастен к серии краж велосипедов», — рассказали в полиции.

Доказано, что мужчина не брезговал и воровством продуктов питания, которые прихватил с собой из квартиры, куда забрался с целью грабежа. Помимо еды, пермяк вынес оттуда ювелирные украшения. Суд признал его виновным, следующие 6 лет грабитель проведет в тюрьме строгого режима.

Ранее URA.RU писало о краже собаки, которую перекрасили, чтобы хозяин ее не нашел. Задумка похитителей не принесла успеха, хозяин нашел своего питомца и опубликовал фотографии перекрашенной собаки.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители