Пермяка осудили на 6 лет за кражу ножниц и еды

Серийный вор из Пермского края проведет в тюрьме 6 лет. Мужчина попался после кражи инструментов для груминга из зоомагазина в Кунгуре (Пермский край). О преступлениях 45-летнего пермяка сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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«В марте 2021 года мужчина гвоздодером отогнул оконную раму зоомагазина и похитил оттуда инструменты для груминга животных и деньги, ущерб составил более 116 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что этот же мужчина причастен к серии краж велосипедов», — рассказали в полиции.

Доказано, что мужчина не брезговал и воровством продуктов питания, которые прихватил с собой из квартиры, куда забрался с целью грабежа. Помимо еды, пермяк вынес оттуда ювелирные украшения. Суд признал его виновным, следующие 6 лет грабитель проведет в тюрьме строгого режима.