Россиянин подрался со стюардессой на рейсе и угодил в полицию

Пассажир рейса Владивосток — Хабаровск устроил дебош на борту самолета, подрался со стюардессой и угодил в полицию. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

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Инцидент произошел во вторник, 16 августа. Как уточили в ведомстве, мужчина, находящийся в салоне бизнес-класса, конфликтовал с другими пассажирами, хватая их за одежду, нецензурно выражался и толкал одну из бортпроводниц.

На требования членов летного состава успокоиться и не создавать угрозу безопасности полета нарушитель порядка не реагировал. Россиянина пристегнули ремнями безопасности, а один из попутчиков удерживал его до прибытия воздушного судна в Хабаровск.

После прилета дебошира задержали и доставили в дежурную часть. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»).