Супруги подожгли автомобиль российского полицейского с символом Z

В Ростове-на-Дону полицейские задержали причастных к поджогу автомобиля сотрудника МВД с символикой Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

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Правоохранители установили, что супруги — местные жители, спланировавшие акцию против представителей российских властей. Они несколько дней наблюдали за парковкой у административного здания МВД и выбрали автомобильToyota, на заднем стекле которого был нанесен символ в поддержку спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

Мужчина облил капот машины горючей смесью и поджег, его жена в это время снимала происходящее на видео. Запись предоставили в МВД. На кадрах видна противоправная акция и задержание силовиками подозреваемых. Женщина говорит, что горючее достал супруг, а мужчина признается, что за поджог им заплатили 15 тысяч рублей.