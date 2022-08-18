После массового отравления детей в летнем оздоровительном лагере "Юнга", расположенном во Владивостоке в бухте Лазурной, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК .

По предварительным данным, ночью 17 августа 24 ребенка обратились в медпункт лагеря с жалобами на боли в животе. Сразу после этого их госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2.