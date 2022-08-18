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37 минут назад

В Приморье завели дело после массового отравления в детском лагере

Российская Газета

После массового отравления детей в летнем оздоровительном лагере "Юнга", расположенном во Владивостоке в бухте Лазурной, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, ночью 17 августа 24 ребенка обратились в медпункт лагеря с жалобами на боли в животе. Сразу после этого их госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

В лагерь прибыли правоохранители и сотрудники контролирующих ведомств.

"Совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия, изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью. В помещении пищевого блока изъяты необходимые смывы и пробы продуктов питания", - отметили в СУ СК.

Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,Роспотребнадзор,
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