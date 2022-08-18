После массового отравления детей в летнем оздоровительном лагере "Юнга", расположенном во Владивостоке в бухте Лазурной, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По предварительным данным, ночью 17 августа 24 ребенка обратились в медпункт лагеря с жалобами на боли в животе. Сразу после этого их госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2.
В лагерь прибыли правоохранители и сотрудники контролирующих ведомств.
"Совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия, изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью. В помещении пищевого блока изъяты необходимые смывы и пробы продуктов питания", - отметили в СУ СК.
Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.