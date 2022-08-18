Экстрадированного в США Дубникова выпустили из-под стражи

Экстрадированный Нидерландами в США россиянин Денис Дубников освобождён судом из-под стражи до оглашения приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

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Как заявила судья штата Орегон Джоли Руссо, гражданин России освобождается до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и не покинет пределы четырех округов штата. Ему также будет необходимо приходить на все заседания суда по делу.

Кроме того, россиянина обязали информировать о смене места своего пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и другие документы, необходимые для выезда из страны. Местонахождение мужчины будут контролироваться при помощи GPS-устройства.

По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, 29-летний Дубников, которого обвиняют в отмывании денег в интересах киберзлоумышленников, на днях был экстрадирован из Нидерландов в США. Дубников заявил в суде о своей невиновности. Жюри присяжных начнет рассматривать дело 4 октября. В случае признания россиянина виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.