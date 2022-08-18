Экстрадированного в США Дубникова выпустили из-под стражи

Экстрадированный Нидерландами в США россиянин Денис Дубников освобождён судом из-под стражи до оглашения приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Как заявила судья штата Орегон Джоли Руссо, гражданин России освобождается до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и не покинет пределы четырех округов штата. Ему также будет необходимо приходить на все заседания суда по делу.
Кроме того, россиянина обязали информировать о смене места своего пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и другие документы, необходимые для выезда из страны. Местонахождение мужчины будут контролироваться при помощи GPS-устройства.
По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, 29-летний Дубников, которого обвиняют в отмывании денег в интересах киберзлоумышленников, на днях был экстрадирован из Нидерландов в США. Дубников заявил в суде о своей невиновности. Жюри присяжных начнет рассматривать дело 4 октября. В случае признания россиянина виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
По словам властей США, Дубников участвовал в отмывании средств в интересах киберпреступников под названием Ryuk. Обвинение считает, что в июле 2019 года россиянин отмыл около $400 тысяч, полученных в результате кибератак с применением вирусов-вымогателей, осуществленных как на территории Соединенных Штатов, так и за рубежом.