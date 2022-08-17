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17 минут назад

Жительница Саратова утопила новорожденного ребенка в уличном туалете

Газета.Ru

В Саратове женщина бросила своего новорожденного ребенка в уличный туалет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Россиянка утопила новорожденного ребенка в уличном туалете
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел на участке на 3-м Рабочем проезде. По данным источника, в результате случившегося младенец скончался.

В пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета сообщили, что 24-летняя местная жительница сама пришла в больницу и сообщила о «смерти плода». На место происшествия прибыли сотрудники ведомства, которые обнаружили тело ребенка.

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В настоящий момент останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин его смерти. По факту случившегося сотрудники СК организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что пьяная жительницы Тывы задушила своего 2-месячного сына во сне.

Происшествия,Следственный комитет,
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