Россиянка утопила новорожденного ребенка в уличном туалете

В Саратове женщина бросила своего новорожденного ребенка в уличный туалет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Инцидент произошел на участке на 3-м Рабочем проезде. По данным источника, в результате случившегося младенец скончался.

В пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета сообщили, что 24-летняя местная жительница сама пришла в больницу и сообщила о «смерти плода». На место происшествия прибыли сотрудники ведомства, которые обнаружили тело ребенка.

В настоящий момент останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин его смерти. По факту случившегося сотрудники СК организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.