Раскрыта схема мошенничества с услугами ЖКХ

«Представляясь работниками управляющей компании, злоумышленники обходили квартиры жителей Московского региона и убеждали их заменить водопроводные трубы, якобы находящиеся в аварийном состоянии. На самом же деле такой необходимости не было. Чтобы склонить граждан к совершению сделки, подозреваемые сообщали, что все работы ведутся в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов», — говорится в сообщении.