В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
12 минут назад

Крупный пожар произошел в хостеле в центре Москвы

Елена Прошина

В центре Москвы на первом этаже здания, где располагался хостел, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел в трехэтажном доме №4/5 в Кожевническом проезде. Там располагался хостел «Плед». Информация о пожаре поступила в 18:09. В 18:50 возгорание на площади в 15 квадратных метров удалось полностью ликвидировать. Из здания были спасены семь человек. Информации о пострадавших нет.

По данным источника «РЕН ТВ» знакомого с ситуацией, причиной возгорания стало короткое замыкание — одна из постоялец оставила без присмотра включенный фен. В ГУ МЧС по Москве на этот счет пока не делали никаких заявлений, обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Происшествия,Видео,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители