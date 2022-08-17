Крупный пожар произошел в хостеле в центре Москвы

В центре Москвы на первом этаже здания, где располагался хостел, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел в трехэтажном доме №4/5 в Кожевническом проезде. Там располагался хостел «Плед». Информация о пожаре поступила в 18:09. В 18:50 возгорание на площади в 15 квадратных метров удалось полностью ликвидировать. Из здания были спасены семь человек. Информации о пострадавших нет.