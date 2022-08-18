Избиение врачей в Подмосковье посчитали попыткой убийства

Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили второе уголовное дело по факту избиения трех врачей в хирургическом отделении областной больницы в подмосковной Балашихе. Его посчитали покушением на убийство, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По данным следствия, 16 августа 2022 года в дневные часы несколько человек ворвались в хирургическое отделение ГБУЗ МО "ЦРБ Балашиха", где сначала подвергли избиению заведующего данным отделением, а затем двух врачей, нанося при этом множество ударов в жизненно важные органы руками и ногами», — говорится в сообщении.
По подозрению в причастности к попытке убийства задержан мужчина 1974 года рождения. Ведется розыск второго подозреваемого.
Ранее в отношении избившего врачей правонарушителя было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). СМИ сообщали, что нападавшие — родственники пациента, умершего после операции.