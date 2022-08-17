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1 час назад

Хостел загорелся на Шлюзовой набережной в Москве

Москва24

Хостел загорелся на Шлюзовой набережной в Москве, как сообщают очевидцы.

На место происшествия прибыли спасатели, они приступили к тушению возгорания. Посетителей хостела эвакуировали.

Согласно последним данным МЧС, пожар оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что специалисты ведомства взяли на особый контроль ситуацию с появлением запаха гари на юге Москвы. Инцидент возник на фоне крупных лесных пожаров в Рязанской области.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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