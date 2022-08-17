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1 час назад

В хостеле в центре Москвы произошел пожар

Lenta.ru

В центре Москвы на первом этаже трехэтажного здания произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь постояльцев хостела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

В хостеле в центре Москвы произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе тушения возгорания в хостеле на Кожевническом проезде спасены семь человек», — сказал источник агентства.

В ведомстве уточнили, что пожар полностью ликвидировали к 18:50. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Экспертам МЧС предстоит выяснить обстоятельства произошедшего ЧП.

Ранее в Ростове-на-Дону в торговом центре «Янтарный» произошло возгорание складских помещений и поддонов с прессованной бумагой, которые были размещены на открытой площадке.

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