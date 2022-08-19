Режим ЧС ввели в третьем районе Рязанской области

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в Рязанском районе Рязанской области. Это уже третий район в регионе, где введён режим ЧС.
Об этом проинформировал врио губернатора региона Павел Малков в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в Рязанском районе из-за неблагоприятных погодных условий осложнилась пожарная обстановка.
«В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС», — рассказал Малков.
Ранее режим чрезвычайной ситуации введён на территории Клепиковского района Рязанской области.
Также глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин заявил, что режим ЧС начал действовать на территории Кудомского участкового лесничества в его районе.