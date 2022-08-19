Режим ЧС ввели в третьем районе Рязанской области

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в Рязанском районе Рязанской области. Это уже третий район в регионе, где введён режим ЧС.

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Об этом проинформировал врио губернатора региона Павел Малков в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что в Рязанском районе из-за неблагоприятных погодных условий осложнилась пожарная обстановка.

«В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС», — рассказал Малков.

Ранее режим чрезвычайной ситуации введён на территории Клепиковского района Рязанской области.