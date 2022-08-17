СК проверит сообщения об оргиях в детском доме

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту принуждения к сексу малолетних в детском доме "Росток" в Калининградской области. Об этом сообщило в среду региональное следственное управление СК РФ.
В СМИ появилась информация о том, что в учреждении выявлены многочисленные факты сексуального насилия над малолетними со стороны старших воспитанников. Такие случаи происходили в учреждении и в период с 2019 по 2020 год, руководство заведения знало об этом и бездействовало. Правозащитники обратились в СК с просьбой проверить эти данные и возбудить уголовное дело.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области организована доследственная проверка, проведение которой, по указанию руководителя управления Дмитрия Бочарова, поручено первому отделу по расследованию особо важных дел ("О преступлениях против личности и общественной безопасности") СУ СК России по Калининградской области", - сообщили в управлении, не став уточнять детали.
Вице-президент российского отделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина провести проверку этой информации.
"Просим Вас провести проверку, в случае подтверждения информации возбудить уголовные дела в отношении виновных и принять меры для защиты прав несовершеннолетних воспитанников детского дома. Проверку по делу в связи с его общественной значимостью и резонансом просим передать для расследования в центральный аппарат СК России", - сказано в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.
В рамках доследственной проверки выполняется полномасштабный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки контролируются лично руководителем управления.