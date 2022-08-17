СК проверит сообщения об оргиях в детском доме

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту принуждения к сексу малолетних в детском доме "Росток" в Калининградской области . Об этом сообщило в среду региональное следственное управление СК РФ .

В СМИ появилась информация о том, что в учреждении выявлены многочисленные факты сексуального насилия над малолетними со стороны старших воспитанников. Такие случаи происходили в учреждении и в период с 2019 по 2020 год, руководство заведения знало об этом и бездействовало. Правозащитники обратились в СК с просьбой проверить эти данные и возбудить уголовное дело.